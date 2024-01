Aragonès critica les "mentides" del CNI per espiar-lo i demana depurar responsabilitats

VILABLAREIX (GIRONA), 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat aquest divendres els arguments i les "mentides" del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) per justificar la necessitat d'espiar-lo i ha demanat anar fins al final per depurar responsabilitats.

Així ho ha manifestat en unes declaracions als mitjans després de transcendir que el CNI va investigar Aragonès perquè creia que era qui dirigia els Comitès de Defensa de la República (CDR) i que, per aquest motiu, es va instal·lar el programari Pegasus al seu mòbil.

"Si no fos per aquesta justificació que he estat sotmès durant 9 mesos, com a mínim, a un espionatge il·legítim, seria per riure, semblaria una aventura de 'Mortadel·lo i Filemó'. És lamentable les mentides que s'han inclòs", ha afegit.