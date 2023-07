Aragonès critica la falta de "planificació i anticipació" del Govern central amb la sequera

El Govern activarà ajuts per a la vinya i l'olivera

LLEIDA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat aquest dimecres el paper del Govern central respecte a la sequera, i ha retret que "la previsió, la planificació i l'anticipació han brillat per la seva absència".

En una visita a la finca de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) de Mollerussa (Lleida), ha dit que en canvi la Generalitat "ha acompanyat des del primer moment el sector, els agricultors i els ramaders del país per fer front a l'impacte de la sequera".

Aragonès ha demanat una "implicació molt més gran" de l'Estat perquè a parer seu ningú no pot desatendre les seves obligacions en un sector clau com la pagesia.

"La Generalitat ja ha destinat 92 milions d'euros en ajuts i n'activarem de nous per a la vinya i l'olivera, mentre que l'Estat n'ha anunciat 261 per a tot el territori i és evident que és insuficient", ha assenyalat.

Aragonès ha assenyalat que són uns ajuts que no se sap "ni on ni com es repartiran", i ha remarcat que a parer seu són una mostra clara del desequilibri entre l'esforç que fa la ciutadania de Catalunya i el poc esforç que fa el Govern central.

El president català ha posat d'exemple les decisions de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre respecte als Canals d'Urgell: "Es demostra que, quan les decisions es prenen a 600 quilòmetres de distància, acostumen a ser males decisions. Les decisions prop del territori, treballant conjuntament, acostumen a ser molt més bones".

Aragonès ha recordat que de cara al futur cal poder avançar en la modernització del Canal d'Urgell, que exigeix una inversió de 1.200 milions d'euros, ha assenyalat que la Generalitat s'ha compromès a aportar un 60% i ha demanat a l'Estat "decidir si cobrirà el 40% restant que li correspon".

El president ha visitat la finca de l'Irta a Mollerussa per conèixer les actuacions que està duent a terme en el seguiment de la sequera, a més d'un projecte sobre agricultura regenerativa.