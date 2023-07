Aragonès creu que el TSJC "s'extralimita" amb les sentències del 25% i insta a aplicar la llei

Afirma que Catalunya mantindrà la seva política lingüística, "basada en criteris pedagògics"



RUBÍ (BARCELONA), 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "s'extralimita de les seves funcions" amb les sentències del 25% de castellà a tres escoles catalanes, i l'insta a aplicar les lleis que s'aproven a Catalunya, en referència a la nova normativa del Govern sobre l'ús de llengües oficials en l'ensenyament.

Ho ha dit aquest dijous en una visita a l'Escola Ramon Llull de Rubí (Barcelona), per presentar un seguit d'actuacions de reforma i millora als centres educatius, acompanyat per la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó.

"El TSJC s'extralimita clarament de les seves funcions. Vol fer de Tribunal Constitucional (TC), de Parlament de Catalunya i de Govern. Que facin de jutges, els jutges apliquen les lleis", ha insistit.

El tribunal va comunicar les resolucions dimarts a la Conselleria d'Educació, en les quals exigia impartir una assignatura addicional en castellà, a més de la pròpia en llengua catalana, i ha dit que "igual que els docents no fan de jutges, que els jutges no facin de docents".

Sobre si la normativa catalana de llengües en l'ensenyament és inconstitucional, Aragonès ha insistit que "això ho decidirà el TC, no el TSJC".

MANTENIR LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA

El president ha defensat que el model educatiu de Catalunya es desenvolupa a partir de criteris pedagògics, "no de criteris polítics" i ha insistit que Catalunya mantindrà la seva política lingüística i que no la modificarà.

"La mantenim perquè tenim el consens de la comunitat educativa, està basada en fonaments pedagògics, i perquè hi ha una amplíssima majoria del Parlament que ens dona suport, una majoria transversal", ha remarcat.

A més a més, ha destacat que el Govern continuarà donant suport als centres educatius "perquè puguin fer la seva feina sense interferències ni atacs, i per millorar les capacitats dels alumnes de Catalunya per entendre, parlar totes les llengües i en concret el català".

SITUACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA

Preguntat per l'anunci del conseller valencià d'Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, que una de les seves prioritats serà modificar la llei de plurilingüisme, aprovada per l'anterior Govern de la Generalitat Valenciana, Aragonès ha assegurat que "les llengües i les cultures no són mai una molèstia, sinó una gran oportunitat".

"Davant els atacs que hi pugui haver i les actuacions contra la llengua catalana en altres punts del domini lingüístic, reforçarem el català, perquè ajuda a l'ascensor social, contribueix a la cohesió i dona possibilitat a desenvolupar-se com a ciutadans lliures", ha resolt.