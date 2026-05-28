Aragonès creu que tots els expresidents d'Espanya han obtingut un rendiment del càrrec

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha afirmat que tots els expresidents del Govern central han obtingut un rendiment del càrrec, ja que els atorga una posició única i guarden una agenda de contactes que fa que s'entri "en una zona grisa" on, segons ell, s'han de tenir clars els límits.
Ho ha dit en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press en preguntar-li per la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte tràfic d'influències en el cas Plus ultra, i ha respost que un expresident, tot i que ja no tingui funcions executives, representa la institució i ha de ser molt acurat.
Ha assenyalat que, en el seu cas, va tenir "molt clar" que això s'havia de separar de la seva vida professional perquè considera que és el que dona la llibertat per poder continuar actuant.