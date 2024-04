Aragonès creu que el PSOE pot acceptar el referèndum si sorgeix un Govern amb "força" del 12M

Afirma que els acords d'ERC seran en funció d'una Catalunya "que pugui decidir el seu futur"



BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha vinculat que el PSOE accepti el referèndum d'autodeterminació de Catalunya que defensa ERC a "la força d'un Govern" després de les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig.

"Crec que aquesta és la via, la via de fer servir les eines democràtiques que tens al teu abast per avançar en aquest sentit", ha defensat en una entrevista d'aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press.

Aragonès ha argumentat que, si a la Generalitat hi hagués "un president que no volgués molestar La Moncloa", no hi hauria ni traspàs de Rodalies ni llei d'amnistia, ja que aquests acords formen part de l'acord entre ERC i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern central.

Per això, ha afirmat que "tot ajuda" per reforçar els interessos de Catalunya, i ha reiterat que el 12M el que cal és culminar un govern independentista que sigui capaç d'assolir aquests objectius, textualment.

Així mateix, ha emmarcat els comicis a posar la Generalitat "al servei de La Moncloa o al servei d'un projecte només de restitució personal", en referència al PSC i a Junts+ Puigdemont per Catalunya o, en les seves paraules, a continuar treballant per avançar en el català o en la resolució del conflicte polític, entre d'altres.

ACORDS

En preguntar-li pels possibles pactes postelectorals en una altra entrevista d'aquest dimarts a Telecinco, recollida per Europa Press, ha afirmat que els acords d'ERC se centraran a avançar cap a una "Catalunya més justa, més pròspera, més lliure, que pugui decidir el seu futur".

Respecte a l'estat del referèndum d'autodeterminació en les taules de negociació amb el PSOE, Aragonès s'ha estimat més mantenir la discreció, i preguntat sobre que funcioni com a moneda de canvi en un possible suport d'ERC a la investidura del candidat socialista per al 12M, Salvador Illa, i ha assegurat que "l'única hipòtesi" amb la qual treballen a ERC és la victòria del projecte republicà.

El líder de l'executiu català també s'ha referit a la Comissió General de Comunitats Autònomes celebrada dilluns al Senat, sobre la qual ha celebrat haver interromput el monòleg del PP: "Suposo que Núñez Feijóo no estarà gaire content quan el que esperava que fos un passeig militar, doncs mira, s'hi va trobar Catalunya al mig".

En aquest sentit, ha indicat que els catalans estan cansats de ser "com la pilota de rugbi, que es van passant els uns als altres", i ha criticat que si el PP i el PSOE es volen barallar, que ho facin, però sense fer servir Catalunya, textualment.