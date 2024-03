Aragonès creu que el PSC i Junts no seran els que millor representin Catalunya en la taula de diàleg

Acusa el PSC de defensar el concert basc i navarrès però "no s'atreveix a defensar-lo a Catalunya"



VILADECANS (BARCELONA), 22 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que el PSC i Junts no seran els que millor representin els interessos catalans en la taula de diàleg: "No els representarà qui exercirà com a delegat de La Moncloa, ni qui durant molt temps ha estat desconfiant d'aquesta negociació a la qual ara, a última hora, s'apunta".

Així s'ha pronunciat aquest divendres en unes declaracions a Viladecans (Barcelona) abans d'assistir al final d'etapa de la Volta Ciclista a Catalunya amb la vicepresidenta, Laura Vilagrà, després que el PSOE i ERC han decidit ajornar la pròxima reunió de la taula de diàleg, prevista per al primer trimestre de l'any, després de les eleccions catalanes del 12 de maig i de les europees del 9 de juny.

Ha sostingut que la negociació entre el Govern central i la Generalitat "continua i després del 12 de maig continuarà", i ha destacat que el seu executiu serà qui millor defensi els interessos de Catalunya i que la societat catalana pugui decidir lliurement el seu futur.

Ha insistit que els qui millor representaran els interessos catalans seran els qui defensen el referèndum i estan "des del primer minut en l'estratègia de la negociació" amb el Govern central, amb qui assegura que té moltes diferències.

"Estic convençut que la continuïtat meva com a president de la Generalitat és la millor garantia que aquest procés de negociació després del 12 de maig continuï amb més força", ha resolt.

CONCERT CATALÀ

Ha criticat que el primer secretari del PSC i candidat a les catalanes, Salvador Illa, hagi afirmat que és "un privilegi" que Catalunya pugui recaptar tots els seus impostos, tal com recull la proposta de finançament singular que proposa el Govern.

"Jo crec que els hospitals, les escoles, l'economia productiva d'aquest país i els recursos per als municipis no són cap privilegi. Simplement no entenc com el PSC defensa el concert econòmic al País Basc i a Navarra i no s'atreveix a defensar-lo a Catalunya", ha retret.

PRESSUPOSTOS DE BARCELONA

Sobre el rebuig dels comptes de l'Ajuntament de Barcelona, després que els Comuns hi han votat en contra, Aragonès ha sostingut que la seva formació ha treballat "sempre perquè hi hagi pressupostos bons i que arribin arreu", i ha instat els grups municipals a pronunciar-s'hi.

Ha assegurat que, "en el marc que hi pugui haver pressupostos arreu", van presentar els comptes de la Generalitat, i ha afegit que l'únic motiu perquè fossin rebutjats és per partidisme i electoralisme.