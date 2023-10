Aragonès creu que la manifestació de SCC de diumenge a Barcelona continua "amb l''A por ellos'"

Celebra que el DPG avalés condicionar la investidura de Sánchez a situar les bases d'un referèndum



BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostingut aquest dimecres que la manifestació convocada per SCC aquest diumenge a Barcelona contra una eventual llei d'amnistia és una manera de "continuar amb l''A por ellos'".

Ho ha dit durant la sessió de control en el ple del Parlament en resposta al president del PP català, Alejandro Fernández, que ha afirmat que la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central ha servit perquè els líders de l'1-O "puguin delinquir impunement".

En el torn de rèplica, Aragonès ha criticat la convocatòria de la mobilització: "Quan hi ha la possibilitat real d'una amnistia que permet un diàleg polític en igualtat de condicions, vostès convoquen una manifestació per continuar amb l''A por ellos'".

El president ha argumentat que, mesures com l'indult dels líders de l'1-O, van ser reclamades per una "àmplia majoria de la societat catalana", i ha acusat el líder popular de voler que continuï el dolor social amb el seu rebuig a una possible amnistia.

D'altra banda, el diputat popular ha insistit que la taula de diàleg "ha estat una ganga per a l'independentisme, una ruïna per a la societat catalana i una aixecada de camisa per als qui van dir que l'1-O era definitiu".

CARLOS CARRIZOSA

En la seva intervenció, el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha retret a Aragonès que la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, qualifiqués dimarts la manifestació de SCC d''anticatalanista' i ha explicat que assistiran a la mobilització per "reivindicar una catalanitat moderna, lliure i plural i una espanyolitat desacomplexada".

Aragonès ha ironitzat que la intervenció de Carrizosa era pròpia d'un 'espot': "Sempre han fet servir aquest Parlament com una cambra de ressò", i ha afegit que els ciutadans tenen tot el dret a manifestar-se.

JOSEP MARIA JOVÉ

En una interpel·lació a Aragonès, el president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha condicionat el suport a la investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, a una llei d'amnistia, a fixar les bases d'un referèndum i a impulsar mesures per al benestar dels catalans.

"Hi ha qui s'obstina a no voler-nos escoltar, a no prendre'ns seriosament, a no tenir-nos en compte i a donar per fet el nostre suport erròniament", ha avisat el republicà.

Aragonès ha coincidit amb Jové i ha celebrat que el Parlament avalés en el debat de política general (DPG) de la setmana passada condicionar la investidura de Sánchez al fet que es comprometi a treballar per celebrar un referèndum, a proposta d'ERC i Junts.