Aragonès creu que l'espionatge al seu mòbil sense el permís del TS és un "patró sistemàtic del CNI"

Afirma que la investigació de l'AN a PSOE, Junts i ERC sobre l'amnistia "faria riure" en un país normal



BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha opinat que el presumpte espionatge al seu telèfon mòbil sense el permís del Tribunal Suprem (TS) respon a un "patró sistemàtic del CNI".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Rac1 recollida per Europa Press arran la investigació del Jutjat d'Instrucció 29 de Barcelona sobre el cas d'espionatge a independentistes amb el programari Pegasus, que al març va desestimar una petició d'arxiu de l'exdirectora del CNI, Paz Esteban.

Aragonès ha celebrat que només el fet que Esteban estigui imputada i hagi de respondre pels fets ocorreguts "ja és un gran pas endavant", i ha sostingut que en un país democràtic, els serveis d'intel·ligència haurien de dedicar-se a prevenir perills reals per la pau.

En preguntar-li si s'ha dirigit al president del Govern central, Pedro Sánchez, arran d'aquests últims fets, ho ha negat, i ha reivindicat que en un primer moment l'Estat va negar que hi hagués hagut espionatge a independentistes i després "va admetre que sí".

Per això, ha assegurat que aniran "fins al final" amb la investigació per veure qui estava darrere de l'espionatge al seu telèfon mòbil per part del CNI amb Pegasus.

AMNISTIA

Respecte a l'obertura de diligències per part de l'Audiència Nacional (AN) per la querella presentada al març per Advocats Cristians contra el portaveu del PSOE en el Congrés, Patxi López, Junts i ERC per la Llei d'Amnistia, ha afirmat que "en un país normal, això faria riure".

De totes maneres, ha dit que "a l'Estat espanyol sempre t'has de curar en salut" i ha rebutjat que la querella admesa per la titular del Jutjat Central d'Instrucció 3, María Tardón, afecti a la tramitació de la llei.

Concretament, la jutgessa ha sol·licitat informe a la Fiscalia per determinar si és competència de l'AN investigar a PSOE, Junts i ERC i, si escau, quines perquisicions caldria realitzar, segons la interlocutòria recollida per Europa Press aquest dijous.