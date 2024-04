Aragonès crearà una conselleria específica per al català si torna a ser president

EL PALAU D'ANGLESOLA (LLEIDA), 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres que crearà una conselleria específica per a la llengua catalana si és investit novament en el càrrec després de les eleccions al Parlament del 12 de maig.

"El meu compromís és que en la pròxima legislatura, si continuo sent president de la Generalitat, es crearà una conselleria per a la llengua catalana. És un repte que s'ha de situar al màxim nivell del Govern", ha sostingut en unes declaracions als mitjans després de visitar l'Escola Arnau Berenguer del Palau d'Anglesola (Lleida).

Després de reivindicar el seu compromís amb el català en aquesta legislatura, ha mostrat preocupació per l'ús social d'aquesta llengua, la qual cosa considera que requereix posar tots els esforços possibles.

"Que hi hagi un conseller assegut i la taula del Govern que tingui com a missió principal la defensa de l'ús social de la llengua catalana, dels drets lingüístics, ens permetrà aquesta feina de caràcter transversal", ha subratllat.

Per Aragonès, que hi hagi una conselleria que situï el català com una prioritat ha de permetre "continuar avançant i defensant" la llengua també com un factor de cohesió social.