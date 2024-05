Aragonès convoca el ple de constitució del Parlament el 10 de juny

La votació obrirà el termini per investir el nou president de la Generalitat



BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidit convocar el ple de constitució del Parlament el dilluns 10 de juny, l'endemà de les eleccions europees i quan s'acaba el termini per-ho.

Ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, i ha dit que la data s'ha triat per interferir "el mínim possible" en els comicis europeus del 9 de juny.

Plaja també ha assegurat que el Govern ja n'ha informat formalment tots els candidats de les eleccions catalanes i l'actual presidenta del Parlament, Anna Erra.

La portaveu ha detallat que la sessió del 10 de juny obrirà la nova legislatura del Parlament i servirà per elegir el president o presidenta de la cambra a més de la resta de membres de la Mesa.

NEGOCIACIONS PER A LA MESA

Preguntada sobre si hi ha altres motius per triar el 10 de juny, Plaja ha dit que l'únic motiu és no interferir en els comicis europeus, i ha reiterat que la responsabilitat de les negociacions per configurar la Mesa no rau en el Govern, sinó en les formacions polítiques.

La constitució de la cambra catalana obre el termini per investir el nou president de la Generalitat, i una incògnita del 10 de juny és qui ocuparà la presidència del Parlament, que s'encarrega de decidir quin candidat serà el primer a intentar una investidura.