Aragonès convoca eleccions anticipades a Catalunya el 12 de maig

Lamenta que "les línies vermelles i el bloqueig" hagin tombat els pressupostos 2024



BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres la convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya el 12 de maig, després que el Parlament ha rebutjat el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2024.

"Avui les línies vermelles i el bloqueig entre uns i altres han comportat que el pressupost amb més recursos de la història de la Generalitat de Catalunya hagi estat rebutjat", ha dit en una declaració institucional al Palau de la Generalitat després d'una reunió del Consell Executiu extraordinària.

Per Aragonès, el 'no' dels grups als pressupostos és una "irresponsabilitat", i ha afirmat que aquests vetos creuats no han estat contra el Govern, sinó contra els ciutadans de Catalunya, contra els seus interessos i contra els serveis públics.

Ha assegurat que l'avançament electoral permetrà que Catalunya es pugui dotar d'un govern "amb molta més força" per continuar avançant i accelerar les transformacions sense dependre dels immobilistes.

El president pren aquesta decisió amb l'objectiu d'assumir "la responsabilitat davant el bloqueig" i davant la irresponsabilitat dels qui anteposen els interessos de partit als de Catalunya, segons ha dit textualment en al·lusió als grups que no han defensat els comptes.

"UNS BONS PRESSUPOSTOS"

Aragonès ha lamentat que, amb el rebuig als comptes, els grups parlamentaris "han dit que no a 1.000 milions d'euros per combatre la greu sequera", a més d'incrementar un 10% el pressupost d'Educació, a 1.400 milions d'euros per al sistema de salut i a 1.200 euros per a polítiques d'habitatge.

També ha advertit que es rebutja el pressupost "més alt de cultura i llengua de tota la història", i també més de 1.000 milions per a recerca, desenvolupament i innovació, i 700 per a indústria.

UNA "IRRESPONSABILITAT" REBUTJAR-LOS

"Aquests són uns bons pressupostos i, si han dit que no i han tingut la irresponsabilitat de dir que no, no em vull imaginar quina responsabilitat podríem esperar davant uns pressupostos diferents", i ha avisat que els comptes dels pròxims anys no podran ser tan expansius com els actuals.

Ha recordat que aquesta legislatura va començar després de la pandèmia, i ha defensat que actualment hi ha "més mestres, més sanitaris, més Mossos d'Esquadra que mai" i que Catalunya té la taxa d'atur més baixa dels últims anys.

"On hi havia repressió, era imprescindible obrir camins de llibertat, a través de la negociació i el diàleg per alliberar els presos polítics, com així ha estat, i per aconseguir l'amnistia, com així serà", ha subratllat Aragonès, que ha afegit que això és el pròleg perquè Catalunya decideixi lliurement el seu futur.

DOS PROJECTES POLÍTICS

Per Aragonès, el 12 de maig la ciutadania haurà d'elegir entre "aquells que defensen un model del passat" i els que com ERC, segons ell, defensen una Catalunya que mira al futur i no a models superats.

"Avui a Catalunya hi ha dos projectes polítics, dues formes d'entendre el país: una que és una visió conformista, ancorada en el passat, que estan còmodes amb la dependència del Govern de l'Estat i que proposa solucions antigues a problemes nous", ha criticat Aragonès.

Ha reivindicat que el seu model aposta per una Catalunya "republicana, que mira al futur amb ambició i amb l'horitzó inequívoc de decidir en llibertat" el seu futur com a poble.

RETIRA LA LLEI D'ACOMPANYAMENT

També ha dit que el Govern ha retirat el projecte de llei de mesures fiscals i financeres (llei d'acompanyament dels pressupostos) després del rebuig dels comptes.

El Govern va signar un pacte pressupostari amb el PSC, però no ha aconseguit reunir prou suports --només tenia 66 dels 68 vots necessaris-- per tirar els comptes endavant, després d'intentar negociar amb els Comuns, Junts i la CUP.