Aragonès convoca eleccions anticipades a Catalunya el 12 de maig

Lamenta que "les línies vermelles i el bloqueig" hagin tombat els pressupostos 2024

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres la convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya per al 12 de maig, després que el Parlament ha rebutjat el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2024.

"Avui les línies vermelles i el bloqueig entre uns i altres han comportat que el pressupost amb més recursos de la història de la Generalitat de Catalunya hagi estat rebutjat", ha dit en una declaració institucional al Palau de la Generalitat després d'una reunió del Consell Executiu extraordinària.

Per Aragonès, el 'no' dels grups als pressupostos és una "irresponsabilitat", i ha afirmat que aquests vetos creuats no han estat contra el Govern, sinó contra els ciutadans de Catalunya, contra els seus interessos i contra els serveis públics.

Ha assegurat que l'avançament electoral permetrà que Catalunya es pugui dotar d'un govern "amb molta més força" per continuar avançant i accelerar les transformacions sense dependre dels immobilistes.

També ha dit que el Govern ha retirat el projecte de llei de mesures fiscals i financeres (llei d'acompanyament dels pressupostos) després del rebuig dels comptes.