Aragonès considera una falta de respecte "repartir-se les cadires" abans del 12M

Veu Illa desorientat i Puigdemont amb "por" de confrontar propostes amb ell

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha dit aquest dilluns que veu textualment una falta de respecte que els candidats del PSC i Junts+, Salvador Illa i Carles Puigdemont, es "reparteixin les cadires" abans de les eleccions del 12M.

Ho ha sostingut en una roda de premsa organitzada per l'agència Efe, en la qual ha assegurat que Puigdemont té "por" de confrontar propostes amb ell en un cara a cara, tot i que ha afirmat que, per la seva banda, la invitació continua sobre la taula.

Aragonès ha refusat parlar de pactes postelectorals perquè diu que vol centrar el debat en les propostes i no en les cadires, i ha defensat que és l'únic candidat que diu "què farà" i que planteja mesures concretes.

PARLAR DE PROPOSTES

Ha insistit que la candidatura de Puigdemont és personalista i ha apuntat que veu Illa "desorientat" en el debat dels pactes, perquè ha parlat de governar en solitari, de tenir el suport de les esquerres i d'entendre's amb Junts.

"Quan parles de cadires acabes intentat fer un 'on és la piloteta' per veure amb qui intentes fer acords. Nosaltres no parlem de cadires, parlem de propostes", ha argumentat.

CORDÓ SANITARI AL PSC

Preguntat pel cordó sanitari que ERC va votar el 2021 contra el PSC i per si ara estaria obert a pactar amb els socialistes, ha dit que articulin la seva política de pactes després dels comicis.

"En les últimes generals Puigdemont va dir que no investiria mai Pedro Sánchez. I avui Pedro Sánchez és president amb els vots de Carles Puigdemont", ha recordat.

ERC OBRE CAMÍ

Ha exposat que les seves prioritats per a la següent legislatura són un referèndum acordat, aconseguir un finançament just i reforçar l'estat del benestar i la llengua catalana.

També ha reivindicat que en els 3 últims anys la negociació amb l'Estat ha avançat perquè ERC "ha obert camí i per això s'ha alliberat els presos polítics i es va derogar la sedició i per això hi ha amnistia".

ALIANÇA CATALANA

En preguntar-li per Aliança Catalana, ha dit que no comptabilitza aquest partit com una força independentista, sinó només com a representant de l'extrema dreta, juntament amb Vox, segons ell.

"Treballa en contra de la independència", i ha afegit que és una formació rebutjable porti la bandera que porti, perquè creu que una hipotètica Catalunya independent s'aconseguirà textualment amb una forta cohesió social.

MARIANO RAJOY

Sobre l'informe secret del Ministeri d'Interior que aquest dilluns ha publicat Rac 1, que apunta que l'expresident del Govern central Mariano Rajoy estava informat de l'existència i evolució de l'operació Catalunya contra l'independentisme, Aragonès ha dit que no el sorprèn.

Ha dit de Rajoy que "és l'autor intel·lectual dels atacs a l'independentisme", i també ha criticat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no hagi fet cap proposta concreta per a la regeneració democràtica d'Espanya una setmana després d'anunciar que continuava en el càrrec.