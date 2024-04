Aragonès confirma que anirà a la cita de líders de CCAA al Senat: "Trolejar al PP sempre ve de gust"

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmat que acudirà a la reunió de la Comissió General de les Comunitats Autònomes del proper dilluns convocada pel PP al Senat sobre el contingut autonòmic de la Llei d'Amnistia: "Com a independentista, català i d'esquerres, trolejar al PP sempre ve de gust".

En una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha opinat que l'objectiu dels populars és organitzar "un aquelarre contra el Govern de l'Estat espanyol" com ja va intentar fer en la seva anterior convocatòria i la qual, al seu judici, el líder del Govern ja els va aconseguir espatllar.

Ha afirmat que no tem defensar l'amnistia davant dels seus detractors: "No em fa por. Crec que l'amnistia és necessària per acabar amb la repressió que en el seu moment va incentivar de forma molt clara el Partit Popular", ha apuntat Aragonès, i per aquesta raó, acudirà a la Cambra Alta a defensar la llei contra l''A por ellos!', textualment.