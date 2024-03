Aragonès confia que s'aprovi definitivament l'amnistia: "És una oportunitat única"

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confiat aquest dimecres en que s'aprovi definitivament la llei d'amnistia al Congrés en considerar que "és una oportunitat única".

"La llei d'amnistia és una gran oportunitat. Espero que tots estiguin a l'alçada de la responsabilitat del moment. És una oportunitat única m'atreviria a dir", ha respost a la pregunta del líder d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, en la sessió de control a la cambra.

Per Aragonès, l'amnistia permetrà recuperar drets i deixar enrere "una repressió que ha afectat i afecta molta gent, i que molts van avalar directament o indirectament".

"Per tant celebro que avui hi hagi correccions en aquest sentit i s'impulsi i s'aprovi finalment una llei d'amnistia per passar a la següent fase, que ha de ser la qüestió de fons", ha afegit.

Abans, Jové també ha confiat que la llei d'amnistia tiri endavant amb la màxima seguretat jurídica: "I sembla que, per desesperació d'alguns, això pugui ser una realitat molt ràpid", ha vaticinat.