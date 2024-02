Aragonès confia en un acord de pressupostos "amb els comuns o amb qui sigui", com Junts i la CUP

Assegura als comuns que aquest any "no hi haurà ni un metre quadrat" construït del Hard Rock



BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, confia que hi haurà un acord "amb els comuns o amb qui sigui" per aprovar els pressupostos, més enllà del que ja ha rubricat amb el PSC, i ha afegit que també estan en converses amb Junts i la CUP.

"Si comencem amb els vetos, no aprovarem res", ha advertit en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, i ha demanat valorar tot allò en el que estan d'acord en comptes d'assenyalar les diferències.

Ha garantit als comuns que aquest any "no hi haurà ni un metre quadrat" construït del Hard Rock, projecte que els de Jéssica Albiach demanen descartar per donar suport als comptes.

"No hi ha ni un euro, no hi ha cap mesura, no hi ha cap acord, i el que sí que hi ha és un increment dels recursos públics molt important", ha argumentat Aragonès.

Ha afegit que els comptes inclouen més recursos per a sanitat, per a educació, per afrontar la sequera i per avançar en la reindustrialització de Catalunya.