Aragonès condemna els "atacs indiscriminats contra la població civil, israeliana i palestina"

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrat aquest dissabte la seva condemna als "atacs indiscriminats contra la població civil, israeliana i palestina", i ha demanat alliberar els ostatges i respectar el dret internacional humanitari i els drets humans.

Aragonès ha alertat de les "conseqüències catastròfiques per a la població civil" per la situació a Gaza, que ha definit d'emergència humanitària, en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Ha constatat la preocupació del Govern i ha criticat "l'evacuació forçada de centenars de milers de persones i els talls de subministraments bàsics".