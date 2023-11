Aragonès comparteix amb el Papa la necessitat de "solucions diplomàtiques" en el conflicte Israel-Gaza

El president li trasllada els actes programats pel mil·lenari de l'Abadia de Montserrat el 2025

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que durant l'audiència amb el papa Francesc aquest dilluns al Vaticà han parlat sobre la situació de guerra a Israel i Gaza, en les seves paraules, i han compartit "la necessitat d'avançar cap a solucions diplomàtiques que garanteixin el dret a la vida i el dret a la llibertat de totes les persones i de tots els pobles".

Així ho ha dit Aragonès en unes declaracions als periodistes després de reunir-se amb el Papa durant 40 minuts a la Biblioteca Privada del Palau Apostòlic, on han tractat diferents qüestions d'actualitat i qüestions "que tenen impacte en la història present".

El president ha qualificat la trobada de "molt amable" i ha agraït al Papa la seva amabilitat i la seva disponibilitat per escoltar els seus posicionaments.

"QÜESTIONS QUE INTERESSEN LES PERSONES"

Preguntat per si el Papa ha mostrat interès per la situació política espanyola i per l'amnistia, Aragonès ha assegurat que el Papa "té interès en tot el que són qüestions que interessen les persones".

Així mateix, el president ha explicat que li ha traslladat la seva aportació per mirar de trobar "solucions allà on hi ha conflictes".

Ha afegit que l'opinió del Papa sobre aquest assumpte "l'expressarà ell mateix" perquè ell no és qui ho ha de fer en boca seva, en les seves paraules.

Aragonès també li ha traslladat mesures del Govern en l'àmbit de les polítiques socials i l'educatiu com la gratuïtat de 0 a 3 anys per "garantir l'accés en aquest àmbit educatiu a tots els infants, independentment de la situació econòmica de les famílies".

També li ha expressat la "importància de l'escola com una eina per a la igualtat de condicions", juntament amb les polítiques d'habitatge i les polítiques d'acollida i integració de la immigració.

MIL·LENARI DE L'ABADIA DE MONTSERRAT

Quant al mil·lenari de l'Abadia de Montserrat el 2025, ha traslladat al Papa tots els actes que s'estan preparant i que serà "un gran esdeveniment per la importància que té Montserrat per al conjunt de la ciutadania de Catalunya" i per a la comunitat catòlica catalana.

"Evidentment, Catalunya estaria molt honorada de la seva visita. Jo l'hi he posat a disposició però, en tot cas, és el Papa qui defineix l'agenda dels seus viatges internacionals", ha assenyalat.

OBSEQUIS

El president ha regalat al papa Francesc un Sant Jordi de plata, reproducció de l'escultura articulada que se situa a la capella del Palau de la Generalitat, juntament amb l'obra 'Canigó' de Jacint Verdaguer i l''Obra completa. Poesia i Teatre' de Joan Maragall.

També li ha regalat el llibre 'Gràcies. El cant espiritual de Joan Maragall' amb fotografies de Joan Guerrero, dins una bossa 'Made in CIRE', feta per un centre penitenciari del projecte del Centre d'Iniciatives per la Reinserció.

Després d'entregar-li els obsequis institucionals, el president també ha donat al Papa una samarreta del San Lorenzo de Almagro signada pels seus jugadors, per encàrrec de la comunitat argentina de Catalunya, informen fonts del Govern a Europa Press.