Aragonès coincideix amb Sánchez en desvincular independentisme i terrorisme: "No som delinqüents"

LLEIDA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha negat que els independentistes siguin delinqüents, després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, hagi defensat la llei d'amnistia i hagi desvinculat independentisme i terrorisme: "Els independentistes no som delinqüents", ha sostingut.

Ho ha dit a l'inici de la segona edició de 'Pregunta al president', un programa especial que el Govern ha emès a les seves xarxes socials aquest dijous des de Bellpuig (Lleida) al qual ha respost les preguntes de persones de la societat civil.

Aragonès s'ha referit a les paraules de Sánchez preguntat per la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, --que ha moderat el programa-- a l'inici de l'emissió.

Aragonès també ha afirmat que la llei d'amnistia és una llei "molt important".

Ha sostingut que l'amnistia ha de servir "per deixar enrere la repressió i obrir una nova etapa en la qual ningú estigui amenaçat" per les seves idees, i ha instat a no posar-la en risc i aprovar-la al més aviat possible.