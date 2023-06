Aragonès en el Cercle: "No podem acceptar que es parli d'estancament de l'economia catalana"

Guardiola elogia el "pragmatisme" del Govern i el pacte de Pressupostos amb PSC i comuns



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que la inflació a Catalunya està per sota de la mitjana i que les seves previsions de creixement per al 2023 se situen en l'1,7% del PIB: "No podem acceptar que es parli d'estancament".

Ho ha dit aquest dimarts en un discurs davant la 38 Reunió Cercle d'Economia, després que la nota d'opinió del Cercle feta pública la setmana passada alertés de "l'estancament" en l'economia a Catalunya i a tota Espanya.

Aragonès ha mostrat el seu desacord amb aquest diagnòstic i ha recordat que l'economia catalana ha registrat un augment del PIB intertrimestral de l'1,2%, per sobre de la taxa europea, i té un creixement del 3% respecte l'any passat.

En aquest sentit, ha assegurat que la crisi del Covid-19 s'està superant a major ritme que la crisi financera de 2008 perquè s'ha obert un "camí sòlid" cap a un nou model, que aposta de forma destacada per la reindustrialització.

"Si volem captar inversions i generar oportunitats, hem de posar en valor aquesta mirada positiva, en cap cas autocomplaent", ha dit el president, que ha cridat textualment a reforçar l'autoestima col·lectiva de Catalunya.

FINANÇAMENT

Preguntat sobre el sistema de finançament autonòmic, ha alertat que els territoris no poden enredar-se en una discussió sobre les "engrunes", i ha advertit que la seva aposta en aquest àmbit és la independència de Catalunya.

"Qui no estigui d'acord, hauria de defensar que com a mínim es recaptin tots els impostos" a Catalunya i l'Estat transfereixi recursos per garantir els serveis, ha ressaltat.

JAUME GUARDIOLA

Guardiola ha felicitat a Aragonès per l'acord de Pressupostos amb PSC i comuns, que creu que demostra la capacitat del Govern i de l'oposició per arribar a acords: "És un exemple més del pragmatisme que esteu mostrant amb l'acció de govern", li ha dit.

No obstant això, i recordant la nota d'opinió del Cercle, ha sostingut que el diagnòstic de l'evolució de l'economia catalana "no és positiu" si s'analitza la progressió de la renda per càpita real.

Ha subratllat que la nota també cridava a abordar el futur de l'Aeroport de Barcelona, que assegura que ha de passar per millorar la seva connexió amb Àsia i la costa oest americana "amb una solució que serveixi per millorar les condicions del Delta del Llobregat".