Aragonès celebra el retorn de Rovira i Wagensberg: "Avui és un dia d'alegria"

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha celebrat el retorn de la secretària general d'ERC, Marta Rovira; del diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg; del vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra; del periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i de l'activista Josep Campmajó: "Avui és un dia d'alegria".

Ho ha dit aquest divendres abans de l'acte d'inauguració del primer sistema de subministrament elèctric en vaixells a la Terminal Hutchinson Ports BEST del Port de Barcelona.

"És un dia d'alegria perquè un conjunt de persones que eren a l'exili a causa de la repressió poden tornar a casa i és un dia de moltíssima alegria. Crec que el país sencer veu com es recupera una part de la justícia que li havia estat arrabassada", ha expressat.

Especialment s'ha mostrat content pel retorn de Rovira, que fa més de sis anys que viu a l'estranger "pel seu compromís amb la independència de Catalunya".

ELS REBRÀ

"Avui pot tornar a casa, pot tornar amb la seva família després de més de sis anys i li vull donar la benvinguda en nom de tots els ciutadans de Catalunya", ha expressat Aragonès.

Ha assegurat que durant aquests dies els rebrà tots ells, i ha recordat que "no tornen tots, encara hi ha persones a l'exili a causa del seu compromís polític", com l'expresident Carles Puigdemont, i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.