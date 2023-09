Aragonès celebra poder parlar en català al Congrés: "Avui és un dia històric"

Ho considera un "triomf agredolç" després d'ajornar-se la decisió sobre l'oficialitat del català a la UE



BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que els diputats del Congrés es puguin expressar en català, aranès, basc i gallec a la cambra baixa, com ha passat per primera vegada en el ple d'aquest dimarts: "Avui és un dia històric per a Catalunya, un poble digne i orgullós de la seva llengua i cultura".

En un missatge aquest dimarts a través de la xarxa social X recollit per Europa Press, ha assegurat que la possibilitat de parlar llengües cooficials al Congrés arriba "després de dècades de lluita i que només és un punt de partida".

No obstant això, ha apuntat que és un "triomf malauradament agredolç", després de la decisió del Consell de la Unió Europea (UE) de posposar la decisió sobre l'oficialitat de la llengua aquest dimarts.

"Haurem de continuar batallant per expressar-nos en català de manera oficial a Europa. És evident que el paper del Govern espanyol ha estat insuficient", ha dit.

Aragonès ha sostingut que l'executiu central ha arribat "tard i malament", i ha advertit que el Govern continuarà defensant la llengua i els drets dels catalans.