Aragonès celebra que Natàlia Garriga "avui recupera llibertats injustament robades"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dijous en el lliurament dels Premis Nacionals de Cultura i, després de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés, que la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, acusada de presumpta desobediència l'1-O, "avui recupera llibertats injustament robades".

"Avui és un dia per parlar de cultura i la cultura és sinònim de llibertat. Avui també és un dia de llibertat. Ens hem de sentir satisfets per moltes raons perquè també servirà per enfortir la cultura", ha assegurat durant el discurs de tancament dels premis que s'han lliurat al Casino L'Aliança del Poblenou de Barcelona i en el qual s'ha referit implícitament a la llei.

Aragonès s'ha adreçat a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, present també a l'acte i que està acusada per presumpta desobediència en els preparatius de l'1-O, per enviar-li una abraçada i ha assegurat que "avui recupera llibertats injustament robades".