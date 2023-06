Aragonès celebra que el mercat laboral a Catalunya és "sòlid i estable"

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 8 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dijous que el mercat laboral a Catalunya és "sòlid i estable" malgrat el context incert provocat per la guerra a Ucraïna.

En la inauguració de la 34a Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra entre aquest dijous i divendres a la Seu d'Urgell (Lleida), ha sostingut que a Catalunya "mai no havien treballat tantes persones com treballen avui".

"Queda molt per recórrer, però avancem en la bona direcció", ha afirmat Aragonès, que també ha dit textualment que l'economia no només no està estancada, sinó que va bé.