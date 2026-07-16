Aragonès celebra l'aval del TJUE: "El camí s'aclareix" per a Puigdemont i Junqueras

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha celebrat aquest dijous l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei d'amnistia: "El camí s'aclareix per a Puigdemont, Junqueras i la resta d'encausats, i cau la causa contra els CDR".
En una anotació a X recollida per Europa Press, ha celebrat que el TJUE avali la llei i "tombi els arguments que la qüestionaven".
"Celebrem el que mai no hauria d'haver deixat de ser normalitat: exercir els drets polítics no és delicte", ha subratllat.