Aragonès celebra l'acord PSOE-Junts: "Tenir més competències sempre és positiu"

Demana recursos per garantir la cohesió social i "evitar guetos"

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha celebrat aquest dimarts l'acord PSOE-Junts per a la delegació de competències en matèria d'immigració perquè "tenir més competències sempre és positiu".

"El que no faré ara és criticar un acord polític que, d'entrada, em sembla molt bé, perquè el principi de tenir més competències per al país sempre és positiu", ha destacat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en espera de conèixer-ne la lletra petita, els recursos que s'assignaran i com es desenvoluparà.

Així, ha insistit que, com a principi general, qualsevol acord que permeti a la Generalitat assumir més poder polític li sembla "un bon acord", i ha afegit que és el que va intentar durant el seu mandat.

"Per a qualsevol persona que defensa les institucions de Catalunya, per a qualsevol catalanista i per a un independentista encara més, qualsevol millora de les competències de la Generalitat és una bona notícia", ha resumit.

Per Aragonès, l'important davant els reptes que suposa la situació demogràfica i la migració és garantir la plena inclusió, i per això calen recursos per "evitar guetos" i perquè les segones generacions no se sentin apartades, com ha passat a França i altres països.

"Aquí és on hauríem de focalitzar l'interès i els esforços, més enllà de qüestions de frontera i d'expedició de documents", ha subratllat.

CRITICA FEIJÓO

També ha lamentat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, critiqui l'acord i l'ha acusat de ser el primer en no considerar els catalans com a ciutadans espanyols: "La Generalitat també és l'Estat, o és una administració d'una potència estrangera?", s'ha preguntat.

"Quan hi ha un acord amb la comunitat de Madrid, cooperació entre administracions. Quan hi ha un acord amb la Generalitat, l'Estat perd. Són ells els primers que no ens consideren espanyols. Si és així, perfecte, deixin que la gent voti i ho decidim a Catalunya", ha resolt.