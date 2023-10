Aragonès celebra que Catalunya reverteixi la "inèrcia" i avanci en energies renovables

Insta a impulsar un nou model energètic sostenible que "afavoreixi la cohesió territorial"



BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dimarts que Catalunya hagi revertit la "inèrcia" i hagi avançat en energies renovables, i ha instat a dirigir-se cap a un futur més just, més pròsper, més verd, més feminista i més lliure, en les seves paraules.

"La transició energètica és absolutament imprescindible, està en marxa, no té fre i s'està accelerant", ha sostingut en una intervenció en el ple monogràfic sobre energia al Parlament, en què ha dit que el Govern es marca com a objectiu arribar als 3.000 megawatts (MW) de potència d'energia renovable al final de la legislatura.

Ha assenyalat que la lluita contra el canvi climàtic i l'impuls de l'energia neta són --textualment-- dos reptes de present que no són senzills però que s'han d'afrontar de cara, i ha posat en valor que Catalunya és "el territori de l'Estat amb més instal·lacions d'autoconsum".

"Podríem mirar enrere, però crec que l'objectiu és mirar endavant i posar en relleu els passos positius que s'han produït i els reptes que encara queden pendents", ha assegurat Aragonès, que ha destacat que s'ha caminat cap a les renovables especialment, a parer seu, des de l'aprovació del decret de desplegament d'energies renovables fa dos anys.

Així mateix, ha recordat que l'objectiu que es va fixar en el decret era arribar al 2030 amb un 50% d'energia verda i al 2050 amb neutralitat d'emissions, i ha instat a impulsar un nou model energètic sostenible que "afavoreixi la cohesió territorial".

Finalment, ha afirmat que la descarbonització no només passa per l'àmbit energètic, en les seves paraules, sinó també per un transport públic de qualitat, i ha lamentat "deficiències importants fruit de dècades de falta d'inversió per part del Govern de l'Estat".