Aragonès avisa a Sánchez que "retrocedir és donar la raó a l'extrema dreta"

Wagensberg no veu genuïna la reacció del PSOE amb Sánchez



BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha avisat aquest diumenge al president del Govern central, Pedro Sánchez, que "retrocedir és donar la raó a l'extrema dreta", després que el cap de l'Executiu central va anunciar que reflexiona sobre la seva continuïtat arran de la denúncia contra la seva dona, Begoña Gómez.

Ho ha dit en un acte a Ginebra (Suïssa), al costat del president del partit, Oriol Junqueras; la secretària general, Marta Rovira; els diputats del Parlament Ruben Wagensberg i Jenn Díaz, i els candidats 3 i 16 per Barcelona, Josep Maria Jové i Alba Camps.

Aragonès ha comparat la denúncia de Manos Limpias a la dona de Sánchez amb la "repressió i arbitrarietat" que pateixen líders de l'independentisme català per part d'alguns poders de l'Estat, ha dit.

"Quan ens ataquen perquè representem l'anhel d'una gran part del país, no ens rendim mai, no retrocedim. Avancem amb les dificultats, amb les contradiccions, amb el dolor que, de vegades, suposa. Però s'ha d'avançar, perquè retrocedir és donar la raó a l'extrema dreta", ha argumentat.

Ha admès que la política també respon a sentiments, i a ell el mou el sentiment de justícia i dignitat: "Nosaltres, que hem patit la repressió i l'arbitrarietat d'alguns poders de l'Estat, podem entendre el sentiment de tots".

L'ACTE D'EMANCIPACIÓ MÉS IMPORTANT

Amb relació a l'1-O, Aragonès l'ha recordat com un dels actes d'emancipació més importants de la història de Catalunya, i ha assegurat que la feina que es va començar "no s'ha acabat".

"Hem fet un esforç per obrir camí després, per no quedar-nos atrapats en les dificultats i per continuar endavant. És una feina molt ingrata perquè qui obre camí sempre és el que rep més esgarrapades, però obre camí, i després ve la gent al darrere", ha relatat.

MARTA ROVIRA

També ha fet una intervenció la secretària general dels republicans, Marta Rovira, que, com Wagensberg, resideix a Ginebra i està investigada en la causa de 'Tsunami Democràtic'.

Ha assegurat que treballen per convertir "cada minut i cada segon de l'exili en una oportunitat política" i ha recomanat textualment a Sánchez que no li tremolin les cames davant una acusació falsa.

Rovira ha assegurat que a Ginebra se sent "lliure i realitzada", que pot intervenir en fòrums polítics on s'escolten les seves propostes tot i que no es comparteixin, i ha acusat l'Estat de reprimir-la perquè no sap com parar l'independentisme.

RUBEN WAGENSBERG

Wagensberg ha explicat que va comunicar a la seva família que se n'anava Ginebra 3 dies després d'anar-se'n, ha agraït que Rovira li va oferir "una pista d'aterratge" a la ciutat, i ha recordat la seva tasca com a activista.

Ha dit que no veu genuïnes les reaccions del PSOE amb Sánchez i ha recriminat als diputats del PSC que no li hagin enviat cap missatge de suport: "Penso molt en Illa, que, en tres anys com a cap de l'oposició d'un Parlament amb un membre de la Mesa perseguit, no ha estat capaç d'enviar un sol missatge. Tampoc Ferran Pedret, company a la Mesa".

"A Kabul vam ajudar a escapar 400 dones dels talibans. Quan vaig passar Portbou (Girona) pensava: 'M'estic exiliant per una acusació de terrorisme', quan bàsicament el que hem fet és intentar ajudar a escapar del terrorisme. És absolutament boig", ha dit.

I Josep Maria Jové, acusat de presumpta desobediència en els preparatius de l'1-O, ha afirmat que "la repressió política té conseqüències polítiques i personals" i ha qualificat d'aberrants les acusacions a Rovira i Wagensberg per presumpte terrorisme.