Aragonès avisa Sánchez que ha de complir amb la condonació del FLA a Catalunya encara que no hi hagi PGE

MADRID, 15 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat el president del Govern central, Pedro Sánchez, que ha de condonar la part del fons de liquiditat autonòmica (FLA) a Catalunya previst en l'acord d'investidura amb ERC, malgrat que s'hagi descartat aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a aquest 2024.

"Sánchez ha de complir els acords d'investidura (...) Els acords ja signats s'han de complir i, en aquest sentit, la condonació del FLA no necessita els PGE per dur-se a terme", ha explicat en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press.

Aragonès ha indicat que si hi haguessin hagut comptes públics per a aquest any, "hi hauria hagut nous acords", però que en cap cas la seva renúncia ha d'afectar els ja pactats. Així, ha alertat que cada dia que passa sense que el Govern central assumeixi part del FLA català "és un dia en què els ciutadans de Catalunya estan pagant interessos".

"S'ha de fer igualment mitjançant qualsevol altre instrument, mitjançant un reial decret llei, mitjançant un projecte de llei. Hi ha una infinitat de maneres de canalitzar aquesta iniciativa des del punt de vista parlamentari, és un compromís, s'ha de complir", ha prosseguit.

Preguntat sobre si aquesta condonació del deute ha d'estar abans de les eleccions del 12 de maig, Aragonès ha recalcat que "hauria d'estar llesta com abans millor", i ha assenyalat que no "posarà data" per la seva complexitat però que espera que es faci com més aviat millor.

"Nosaltres no renunciem a res, mai. I, evidentment, hi ha uns acords d'investidura de Pedro Sánchez i que jo sàpiga la investidura continua vigent perquè hi ha una legislatura a Espanya que té continuïtat", ha resolt.

NO VA COORDINAR L'AVANÇAMENT AMB EL PSC

Aragonès també ha respost a les acusacions de Junts sobre que va coordinar l'avançament electoral a Catalunya amb el PSC, en veure que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdmont no podria fer campanya en territori espanyol: "No, de cap manera".

Segons ha explicat, ni en va informar el PSC ni "havia de fer-ho", i que tenia la voluntat de convocar eleccions abans de fer-ho públic. "La data no l'he triat jo, l'han triat els diputats del Parlament de Catalunya, que han tombat els pressupostos de la Generalitat", ha afegit.

"Catalunya no pot continuar perdent el temps. Hauríem perdut tot un any amb els pressupostos prorrogats. Per tant, hem convocat eleccions el primer dia que és possible, el primer diumenge que és possible, que és el 12 de maig", ha resolt el president de Catalunya.