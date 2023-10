Aragonès avisa que la resolució del conflicte "solament pot passar per un referèndum" una vegada "confirmada l'amnistia"

Veu "necessari" el posicionament de Sánchez però apunta que queden "pendents" qüestions "importants" com Rodalies i dèficit fiscal



VALÈNCIA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat que la resolució del conflicte polític català "només pot passar per un referèndum" i ha advocat per "seguir treballant" i "avançar" una vegada "confirmada l'amnistia".

En aquesta línia, ha valorat que el "posicionament" del president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, a favor de l'amnistia és "imprescindible i necessari" per "avançar en la resolució del conflicte català", però ha assenyalat que "queden qüestions pendents" per resoldre, com el traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat i una solució al dèficit fiscal.

En aquests termes s'ha pronunciat Aragonès aquest dissabte, en declaracions als mitjans, abans de la celebració de la Nit dels Octubre a València, després que aquest matí Sánchez hagi assegurat que "Catalunya està preparada per al retrobament total", i hagi defensat l'aprovació d'una llei d'amnistia com a "única via" perquè hi hagi un govern del PSOE.

"L'amnistia era un pas imprescindible i necessari, i ho és avui, per avançar en la resolució del conflicte polític", ha subratllat, al mateix temps que ha instat, "una vegada confirmada l'amnistia", a "seguir treballant per una solució al conflicte" que, segons ell, "només pot passar pel referèndum".

Aragonès ha objectat que "també és evident que queden pendents altres qüestions molt importants en relació amb la investidura, com és el necessari traspàs de Rodalies i la fi del dèficit fiscal".

Preguntat per la necessitat de comptar amb els vots favorables de Junts per Catalunya per a la investidura de Pedro Sánchez i per si havia mantingut converses amb els integrants de la formació, s'ha negat a "parlar per boca d'uns altres". "Per a cada partit parla cada partit", ha sostingut, i ha asseverat que ell expressa la seva "posició com a president de la Generalitat".

"En tot cas, els diputats d'Esquerra Republicana defensaran el benestar, la prosperitat i defensaran les millors oportunitats per al conjunt de ciutadans", ha continuat.