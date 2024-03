Aragonès avisa que la legislatura de Sánchez "pot avançar si es compleixen els compromisos"

Considera que per a la independència "la millor via és un referèndum acordat amb l'Estat"



BARCELONA, 10 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat que, després de la llei d'amnistia, la legislatura del president del Govern central, Pedro Sánchez, "pot avançar si es compleixen els compromisos" per part de La Moncloa en matèria de finançament i sobirania.

"A part de la llei d'amnistia hi ha altres acords que es van pactar per a la investidura de Pedro Sánchez i que s'han de complir", ha assenyalat Aragonès en una entrevista, publicada aquest diumenge al diari 'El País' i recollida per Europa Press.

El líder de l'Executiu català ha destacat que alguns d'aquests acords són el traspàs de Rodalies, aspectes sobre la plurinacionalitat de l'Estat i "l'obertura de la negociació sobre el finançament singular i pròpia per a Catalunya per acabar amb el dèficit fiscal".

Sobre la mesura de gràcia, que ha reiterat que és sòlida i robusta, Aragonès ha defensat que ha d'"iniciar una nova etapa que deixi enrere la repressió il·legítima per part de determinats poders de l'Estat".

Ha considerat que amb aquesta llei s'obre una etapa de negociació i "solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya", i ha afirmat que el text actual no deixa marge a interpretacions.

UN REFERÈNDUM PACTAT AMB L'ESTAT

Aragonès ha assegurat que vol la independència de Catalunya, però ha destacat que "perquè sigui possible, la millor via és un referèndum reconegut internacionalment. I per a això la millor via és un referèndum acordat amb l'Estat".

"La prioritat ara és la de la negociació, la de forjar aliances i majories i aprofitar les oportunitats i rèdits. Aquesta via és la que dona resultats i n'ha de donar molts més", ha defensat Aragonès.