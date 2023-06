Aragonès avisa que el Govern serà "el primer bastió contra l'avanç" dels governs PP-Vox

Alerta de l'"amenaça" que suposen en qüestions com la llengua, els serveis públics i les polítiques socials

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat aquest dimecres que la institució que encapçala serà "el primer bastió contra l'avanç dels governs de dreta i extrema dreta" després que el PP i Vox han tancat un pacte per governar plegats a la Comunitat Valenciana i davant la possibilitat que això també pugui passar a les Illes Balears.

"Davant l'avanç dels governs de dreta i extrema dreta, toca defensar Catalunya. És l'hora de defensar Catalunya. La nostra democràcia, la nostra voluntat de progrés i la nostra voluntat de ser i decidir", ha remarcat durant la seva compareixença en el ple del Parlament per explicar la remodelació del Govern.

Segons Aragonès, cal preparar-se perquè aquests governs del PP i Vox no suposin una "reculada" per a Catalunya, i per això defensa enfortir consensos de la societat catalana com l'escola catalana i altres serveis públics; reforçar polítiques socials com l'accés a l'habitatge; combatre desigualtats i accelerar qüestions com la transició energètica, entre d'altres.

En vista del resultat de les eleccions del 28 de maig a Catalunya i a la resta d'Espanya i a falta de poc més d'un mes per a les generals, ha advertit que la dreta i l'extrema dreta són una "amenaça" i ha cridat els grups a sumar esforços amb el Govern per combatre-la.

"És una amenaça per a les polítiques socials, per a la igualtat d'oportunitats i per als drets i llibertats democràtiques. És una amenaça arreu, també a Catalunya, i és una amenaça per a Catalunya", ha sostingut.

A parer seu, l'acord PP-Vox a la Comunitat Valenciana pot tenir repercussions en àmbits com la llengua, l'educació i el conjunt de serveis públics, i a les Illes Balears en altres assumptes relacionats amb els mitjans de comunicació.

"Aquesta realitat que tenim en el nostre entorn més immediat, amb els territoris on compartim llengua, cultura i projecte, és la que ve. I davant d'aquesta realitat cal defensar amb tota l'energia, força i decisió la ciutadania de Catalunya", ha afegit

REMODELACIÓ

Sobre la remodelació del Govern, ha insistit que pretén reforçar-ne l'acció i encarar amb "energies renovades" la segona part de la legislatura, malgrat defensar que en la primera han començat a posar les bases de les transformacions que vol dur a terme a Catalunya.

Segons ell, ho han fet amb decisions "difícils, valentes" i pensant en el benestar de la ciutadania, la qual cosa assegura que també faran els nous consellers de l'executiu català juntament amb la resta.