Aragonès avisa que el front comú que proposa no és "una llista de dos partits"

Crida a defensar el model econòmic català davant l'"enyorança" de polítiques neoliberals a Espanya



BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit que el front comú que ha proposat aquest dimarts davant un possible govern de PP i Vox després de les generals busca construir un consens: "No es tracta de fer una llista de dos partits, sinó d'una aliança àmplia que inclogui el màxim de gent possible".

Ho ha dit en una intervenció en la 38 Reunió Cercle d'Economia que se celebra fins dimecres a l'Hotel W, després que Junts hagi obert la porta a la seva proposta "si és per dir prou a Espanya", i la seva presidenta, Laura Borràs, hagi contactat amb el president per abordar-la.

Aquestes declaracions arriben després que Junts proposés als partits independentistes presentar-se en una llista unitària en les generals, cosa que per a ERC suposa "començar la casa per la teulada" i possibilitat que la CUP ha refredat.

Aragonès ha assegurat que aquest front comú ha de servir per defensar Catalunya amb una fórmula en què "tots se sentin còmodes", i en la qual està representada el soberanisme --en al·lusió als comuns, que ja han descartat aquesta via--.

LA "CATIFA VERMELLA" A UN CANVI DE GOVERN

Sobre la convocatòria d'eleccions generals avançades, Aragonès ha lamentat que és posar-li la "catifa vermella" a un canvi de Govern que, al seu judici, és probable que sigui de PP i de Vox.

Ha subratllat que aquesta possible aliança al Govern central suposa també una "amenaça" per al model econòmic català i el retorn de polítiques econòmiques neoliberals que --ha dit-- l'Executiu del PP va impulsar durant els anys 90.

Segons Aragonès, aquest model va portar a l'entrada de fons d'inversió estrangers a Espanya, aprofitant l'entrada en l'euro, en sectors de baix valor afegit, del que hi ha "enyorança" en alguns punts d'Espanya.

"Aquest model torna a Madrid de la mà de l'aznarisme renovat, i és probable que torni a nivell de l'estat de la mà del PP amb la col·laboració de la ultradreta", ha afegit.

SALUTACIONS

A la seva arribada a l'Hotel W, Aragonès ha estat rebut pel president del Cercle, Jaume Guardiola, i abans de començar l'acte s'ha saludat amb el líder del PSC, Salvador Illa, i amb el ministre José Luís Escrivá, que acabava de participar en un diàleg al Cercle.

Han acompanyat a Aragonès la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas; el conseller d'empresa i Treball, Roger Torrent, i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.

També s'ha saludat amb el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona i guanyador de les eleccions, Xavier Trias, i amb els expresidents de la Generalitat Artur Mas i José Montilla.