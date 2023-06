Aragonès avisa que continuaran fomentant "una política lingüística de promoció del català"

"Allà on ataquin la llengua es trobaran un Govern de Catalunya compromès amb aquesta llengua compartida", ha dit

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat aquest divendres que continuaran fomentant "una política lingüística de promoció del català", llengua que comparteixen amb la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, per fer-la més forta i per promoure'n l'ús social i el coneixement.

"Davant uns pactes polítics que obren les portes de la ultradreta a les polítiques culturals, educatives i de l'àmbit del benestar, vull deixar clar que la Generalitat s'ofereix al conjunt de territoris de parla catalana a continuar defensant i promovent la llengua que compartim", ha destacat després de visitar les obres de la planta solar als tallers de la Zona Franca.

Després d'avisar que defensaran "sempre i arreu" la llengua que comparteixen amb aquests territoris, ha afegit que no s'imagina unes polítiques culturals, socials i econòmiques que vagin en contra del que, a parer seu, és un gran actiu.

"Allà on ataquin la llengua es trobaran un Govern de Catalunya compromès amb aquesta llengua compartida", ha recalcat Aragonès, que ha recordat que, els últims anys, han impulsat iniciatives conjuntes amb la Comunitat Valenciana i les Illes Balears per promoure el català.

UNITAT INDEPENDENTISTA

Preguntat sobre si és possible refer la unitat independentista, el president ha apel·lat a fixar-se en els fets més enllà de les paraules: "Fa una setmana vam elegir una nova presidenta del Parlament, proposada per Junts, i va tenir tots els vots d'ERC. Ho vam fer perquè creiem que aquesta feina conjunta és imprescindible".

"Hi havia d'haver una presidenta independentista al capdavant del Parlament. Nosaltres hi vam ser. Avui estan molt avançats els acords a l'Ajuntament de Barcelona perquè hi hagi un acord semblant", ha afegit.

Tot això, segons Aragonès, demostra que estan compromesos "a fer avançar el país" i a fer-ho amb els qui comparteixen l'objectiu que Catalunya sigui independent com més aviat millor, ha resolt.