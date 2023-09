Aragonès avisa que adoptaran mesures de subministrament d'aigua si a la tardor "no plou com caldria"

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat aquest dimarts durant el debat de política general (DPG) al Parlament que el Govern adoptarà noves mesures per garantir el subministrament d'aigua "si aquesta tardor no plou com caldria".

"No ens hem d'enganyar. La situació és greu", ha dit durant el seu discurs inicial en el DPG, en el qual ha confirmat que el Govern ha adoptat mesures per mirar d'allargar les reserves d'aigua.

"Estem mobilitzant 2.400 milions d'euros, una inversió mai feta, per preparar el país davant sequeres futures com la que estem patint", ha exposat, i ha alertat que es repetiran amb més freqüència i més intensitat.

Sobre les reserves d'aigua, a parer seu, cada vegada més escasses, Aragonès ha felicitat els catalans per la reducció del consum d'aigua aquest mes d'agost respecte a l'agost passat.

Perquè cap pagès "hagi de deixar el camp", Aragonès ha defensat que el Govern ha ofert 200 milions d'euros en ajuts als pagesos afectats per la sequera durant la legislatura actual.

ACCIONS DE FUTUR

Aragonès ha dit que el Govern està "desplegant la llei del canvi climàtic" i ha assegurat que l'executiu aprovarà en els pròxims mesos el Pla de qualitat de l'aire.

Ha confirmat que aquest mes de novembre es constituirà la primera Assemblea Ciutadana del Clima, que pretén implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el canvi climàtic".