Aragonès augura que repetirà com a president de la Generalitat

MADRID, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha augurat que repetirà com a president del Govern amb una "majoria independentista" liderada per ERC, després d'al·legar que és "l'únic escenari" que contempla i que en l'anterior legislatura ja va arribar a acords amb el PSC, Junts, els Comuns i fins i tot la CUP.

Així ho ha sostingut en una entrevista d'Antena 3, recollida per Europa Press, preguntat per si estaria disposat a ser vicepresident d'un govern liderat pel socialista Salvador Illa, i ha insistit que "hi haurà majoria independentista" i que "ERC liderarà la proposta".

"L'únic escenari que contemplo és el de continuar sent president de la Generalitat (...) amb els objectius d'un referèndum acordat, finançament singular, i reforçar l'estat del benestar i la llengua catalana", ha prosseguit el candidat d'ERC a la Generalitat.

Aragonès ha descartat que els vetos creuats puguin portar a la repetició electoral, en posar d'exemple que en l'anterior legislatura va ser capaç d'arribar a acords amb el PSC, Junts, els Comuns i la CUP en els comptes, en la seva investidura o "en les lleis més importants".

Després de reivindicar la importància de posar "el benestar de Catalunya per davant", el president s'ha mostrat convençut que obtindrà "la majoria" per tornar a ser investit.

NO VEU COM UN AL·LICIENT LA SORTIDA DE PUIGDEMONT

Aragonès també s'ha pronunciat sobre la promesa del candidat de Junts+, Carles Puigdemont, de deixar la política si no és investit, en afirmar que aquest fet "no és un "al·licient" i que la seva motivació en els comicis del pròxim 12 de maig és "anar a favor de Catalunya".

"Estic convençut que Puigdemont ha de tenir tot el dret a tornar a Catalunya, a tornar en llibertat, com la resta de persones que són a l'exili (...) però també crec que a Catalunya li convé un president de la Generalitat que sigui ferm en les seves conviccions, com ho soc jo, capaç d'arribar a acords i adreçar-se al conjunt de Catalunya", ha resolt.