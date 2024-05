Aragonès augura "10 anys de decadència" si ERC deixa de governar a Catalunya

Junqueras: "No pot ser que ens faltin eines i competències per ajudar la nostra gent"

PINEDA DE MAR (BARCELONA), 4 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha assegurat que "vindran 10 anys de decadència" si ERC no torna a governar a Catalunya, i ha demanat el vot per evitar noves retallades o que es governi des de La Moncloa.

Així ho ha dit aquest dissabte en l'acte central de campanya a Pineda de Mar (Barcelona), la seva localitat natal, des d'on ha retret a Junts i PSC ser partits que persegueixen "projectes del passat".

El president ha marcat tres objectius per a la pròxima legislatura, en cas que repeteixi al capdavant de la Generalitat: un referèndum amb reconeixement internacional, un finançament "singular i just" per a Catalunya, i reforçar l'estat de benestar i la llengua catalana.

Aragonès ha subratllat que, durant l'última legislatura, l'executiu d'ERC ha aconseguit revertir les retallades impulsades per governs passats des de fa més d'una dècada, i ha dit que l'increment de recursos es materialitza en millores concretes en els serveis públics que arriben a la gent.

REIVINDICA ORÍGENS DIVERSOS

Ha defensat que el projecte d'ERC s'adreça als vuit milions de persones que viuen a Catalunya, independentment del seu origen, i ha recordat que molts catalans tenen les seves arrels en altres parts d'Espanya i, més recentment, a Llatinoamèrica i Àfrica.

"Un projecte de llibertat nacional és incomplet si no és d'igualtat d'oportunitats i de llibertat per a tothom", ha assegurat Aragonès, que ha reiterat que la independència i la justícia social són dues cares de la mateixa moneda.

VILAGRÀ: PSC BUSCA "VOTS ORFES" DE CS

La vicepresidenta de la Generalitat i número 2 per Barcelona, Laura Vilagrà, ha acusat el PSC de voler atreure els "vots orfes" de Cs durant la campanya, adoptant el llenguatge i les propostes de Cs.

"Cap vot catalanista al PSC, cap vot d'esquerres al PSC", ha reclamat Vilagrà, que ha criticat els socialistes per voler impulsar el trilingüisme a l'escola i grans infraestructures que, diu, suposaran cicatrius irreversibles al territori.

Vilagrà ha retret a Junts ser una papallona que va de flor en flor, i per "vendre fum" i dir una cosa per després fer-ne una altra.

JUNQUERAS: MÉS COMPETÈNCIES

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha valorat les xifres macroeconòmiques de Catalunya en els últims mesos, amb dades positives en exportacions, inversió estrangera i ocupació (també femenina), i ha advertit que, a més, a Catalunya falten recursos per dur a terme millores socials.

"No pot ser que ens faltin eines i competències per ajudar la nostra gent", i ha afegit que altres partits pensen en una Catalunya del passat, de quan hi havia sis milions de catalans, perquè enyoren, assegura, els privilegis que tenien.

Així mateix, ha remarcat que a Catalunya hi continua havent 440.000 menors en situació d'exclusió social i famílies amb ingressos "no gaire grans, o fins i tot amb ingressos mitjans, que tenen dificultats per arribar a final de mes, en part per la quantia que han de destinar a pagar el lloguer.