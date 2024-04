Aragonès atribueix el bon resultat de Bildu a que la societat basca "ha girat full als anys de dolor" d'ETA

MADRID, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha atribuït el bon resultat d'EH Bildu en els comicis al País Basc a que la societat basca "ha girat full" als anys de dolor de la banda terrorista ETA, i ha sostingut que el que ha decidit el vot ha estat la voluntat de la societat basca de "mirar cap al futur".

"La societat basca ha girat full a tots aquests anys de dolor", ha indicat el president català en una entrevista d'Antena 3, recollida per Europa Press, en la qual ha atribuït l'empat a 27 escons de Bildu amb el PNB a que "moltíssima gent a Euskadi" va anar a votar diumenge mirant "cap al futur i no cap al passat".

Preguntat sobre si Bildu hauria de qualificar ETA com una banda terrorista, Aragonès s'ha limitat a dir que en la memòria queda "tot el que ha passat" i que les pròximes generacions "tindran l'oportunitat de treballar en aquesta memòria que ha de persistir".

A més, ha aprofundint que en qualsevol cas ha de ser Bildu qui expliqui la seva posició i que, "l'important", és que "es compleixin els acords". "Si els acords per a la investidura de Pedro Sánchez, almenys per a ERC, es compleixen, doncs hi continuarà havent col·laboració. I si no es compleixen, doncs s'interromprà la coalició", ha resolt.