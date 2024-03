Aragonès assenyala els comuns per avalar "les retallades" de CiU si rebutgen els Pressupostos

Demana "deixar de banda les diferències" amb el Hard Rock per prioritzar sanitat i educació



BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assenyalat als comuns en relació amb l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat de 2024: "Si voten 'no' a aquest pressupost, estaran votant 'sí' a continuar amb les retallades que CiU va fer fa deu anys".

En una entrevista del diari 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha instat tots els agents implicats en les negociacions a "cedir".

Aragonès ha exposat que els comptes catalans per 2024 plantegen una inversió en educació, considerant que "els comuns, que tant han combatut de paraula les retallades de CiU en educació, ara tenen l'oportunitat de deixar-los enrere".

Pel que fa al complex turístic del Hard Rock al Camp de Tarragona, el líder de l'Executiu català ha assegurat que és un projecte que no li genera entusiasme, però ha demanat "deixar de banda les diferències legítimes que pugui haver-hi per un bé superior" com les inversions en sanitat o per fer front a la sequera.

En ser preguntat sobre el suport de Junts als comptes de 2024, ha expressat que el seu rebuig "llançaria el missatge que no els interessen les necessitats de la ciutadania".

LLEI D'AMNISTIA

"No abaratim la llei d'amnistia, és sòlida, aprovem-la al més aviat possible", ha reivindicat Aragonès sobre la mesura de gràcia, que també ha exposat que ja es veurà després si fan falta altres mesures.

El president català està "absolutament convençut" que aquesta llei d'amnistia tal com està redactada avui dia inclou l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Ha catalogat d'"aberració" la decisió del Tribunal Suprem d'obrir causa penal contra Puigdemont i el diputat d'ERC en el Parlament Ruben Wagensberg per terrorisme en relació amb el cas 'Tsunami Democràtic'.

Així mateix, ha assegurat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "tindrà estabilitat si compleix els acords", almenys per la seva banda.