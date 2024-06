Aragonès assegura que Vueling és un "actor protagonista de la prosperitat de Catalunya"

Destaca les inversions de l'aerolínia en sostenibilitat i IA



BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que Vueling és un "actor protagonista de la prosperitat de Catalunya".

Ho ha dit aquest dijous en la celebració del 20 aniversari de l'aerolínia a la qual també han assistit el delegat del Govern, Carlos Prieto; la consellera Meritxell Serret; el ceo de IAG, Luis Gallego, i la ceo i presidenta de l'empresa, Carolina Martinoli.

També han estat presents l'expresident de la Generalitat Artur Mas; el director general de Turespaña, Miguel Sanz, i el president d'Iberia, Marco Sansavini, entre altres.

Aragonès ha subratllat que Vueling "s'ha convertit en una de les empreses més importants de Catalunya", i ha detallat que és la cinquena amb major facturació.

"És un actor protagonista de la prosperitat de Catalunya, un motor de l'economia per l'impacte econòmic directe i per com contribueix a l'expansió de l'economia", ha afegit.

El president ha subratllat "l'esperit inconformista i la mirada transformadora" de la companyia, i ha valorat el protagonisme de l'aerolínia en la democratització dels viatges aeris.

CANVI CLIMÀTIC

Aragonès ha destacat la manera en la qual Vueling s'ha enfrontat als reptes del canvi climàtic i la seva aposta per "avançar cap a una mobilitat sostenible a través de la investigació i la innovació".

Ha assenyalat l'aposta que ha fet pel combustible d'aviació sostenible (SAF, per les seves sigles en anglès) "com a combustible de futur".

Ha subratllat l'aposta de la companyia per la intel·ligència artificial (IA) amb l'anunci aquest dimecres de la creació d'un centre dedicat a aquesta tecnologia a Viladecans (Barcelona).

El president ha celebrat que aquest anunci serveix per constatar que Catalunya "genera confiança a nivell global" per a aquest tipus d'inversions.