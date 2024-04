Aragonès assegura que sense seguretat "és impossible el progrés i el benestar"

Elena diu que s'ha multiplicat per tres la inversió per contractar més mossos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que sense seguretat és "impossible el progrés i el benestar" d'una societat, i ha destacat que amb els nous reptes i les noves amenaces, els Mossos d'Esquadra sempre hi són i sempre responen amb professionalitat.

Així ho ha dit durant l'Acte Nacional del Dia de les Esquadres 2024 al costat del conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, i el comissari en cap del cos policial, Eduard Sallent, en què s'ha reconegut 95 agents dels Mossos d'Esquadra per la seva trajectòria professional i el seu compromís i determinació en les actuacions policials

A més, s'ha destacat les quatre plaques de reconeixement a la Divisió de Tràfic; al Servei Català de Trànsit (SCT); a la Regió Policial de l'Alt Pirineu i Aran; i al Grup d'Atenció a la Víctima (GAV), amb motiu del seu 25è aniversari.

Aragonès ha destacat que els Mossos d'Esquadra són la policia "més feminitzada d'Europa", i ha recordat la incorporació de 2.600 agents en els darrers tres anys, la qual cosa demostra el compromís del Govern d'arribar als 22.000 mossos el 2030

Ha manifestat que les polítiques de seguretat han de continuar sent una "prioritat" per a Catalunya, i ha destacat la vocació de servei i la humanitat de tots els agents de la policia catalana.

UN 10,21% MÉS DE MOSSOS

Elena ha remarcat la "victòria" de la jubilació anticipada dels agents, de l'aposta d'arribar al 2030 amb 22.000 agents i de l'increment d'un 10,21% d'efectius en els Mossos d'Esquadra els darrers tres anys, després de passar de 16.916 agents el 2021 a 18.643 actualment.

"Després d'anys sense un sol agent nou contractat, amb dèficit de mitjans i de materials, hem multiplicat per tres la inversió per contractar nous agents i per modernitzar recursos, vehicles i mitjans. El pressupost del Departament per al 2024 pujava a 1.924 milions d'euros, un increment de 110 milions d'euros respecte a l'any anterior", ha afegit.

A més, ha sostingut que els Mossos són una policia més tecnològica i més digital, i ho ha exemplificat amb la nova estructura dels Mossos, que aposta per un cos més tecnològic, amb la creació d'una nova Comissaria General TIC i la creació de la nova Regió Policial Virtual.