Aragonès assegura que Rufián i Jordà són "els millors per defensar" els interessos de Catalunya

"Cada cosa al seu temps", respon en ser preguntat per canvis en el Govern



BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, són "els millors per defensar els interessos, drets i llibertats de Catalunya".

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes aquest diumenge en el 20è aniversari del Cremallera de Montserrat, el dia després que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, va anunciar que Jordà serà la número dos en la llista d'ERC per Barcelona per a les eleccions del 23 de juliol, encapçalada per Rufián.

Preguntat per la remodelació del Govern que pot suposar, ha respost que "cada cosa al seu temps" i ha insistit en la capacitat de Rufián i Jordà per defensar el projecte polític independentista i progressista d'ERC.

Ha assegurat que el seu partit es presenta a la cita electoral "amb una candidatura forta, una candidatura ferma i que defensarà els drets de Catalunya".

"Perquè ara del que es tracta és de defensar Catalunya", ha resolt Aragonès.