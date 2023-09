Aragonès assegura que el pressupost d'Educació per al 2024 serà "superior" que el d'aquest any

Destaca la reducció de ràtios, fomentar la inclusió educativa i reforçar el català

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que el pressupost dedicat a la Conselleria d'Educació per al 2024 serà "superior que el que ha tingut l'any 2023", amb l'objectiu d'assumir els reptes que, a parer seu, té el sistema educatiu català.

"El departament d'Educació tindrà un pressupost superior que el que ha tingut l'any 2023. Que sigui un pressupost més gran i que permeti assumir els reptes i en aquest objectiu estem", ha assegurat aquest dimecres en l'acte d'inauguració del curs escolar 2023-2024 a l'Escola Mercè Rodoreda de Barcelona, acompanyat de la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó.

Ha defensat que el Govern "està invertint com mai en l'àmbit educatiu", i ha destacat la capacitat transformadora de les escoles i els professionals educatius per oferir un futur millor als alumnes i la igualtat d'oportunitats, en les seves paraules.

Aragonès ha dit que "per segon any consecutiu" el Govern aposta per continuar reduint ràtios i que cada docent tingui menys alumnes al seu càrrec per oferir una atenció educativa més personalitzada, i s'han millorat les eines de benestar emocional i s'ha impulsat l'ús del català.

El president ha defensat que "mai abans hi ha hagut tants docents a l'escola catalana" com en aquest nou curs, amb 1.900 més que se sumen als 3.500 incorporats el gener d'aquest any.

VAGA DE TRES SINDICATS

Sobre la vaga convocada aquest dimecres pels sindicats educatius Ustec·Stes, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC, Aragonès ha destacat que coincideixen amb "moltes" de les seves reivindicacions, però que primer s'ha de treballar en quins recursos es poden destinar des del Govern amb els pressupostos del 2024.

"El que no farem és assumir un compromís i prometre que es farà una mesura si no es podrà pagar. Això és el que ha condicionat la tornada de les condicions laborals aquests anys. Cal millorar molts aspectes però tot està compromès a poder-ho pagar", ha insistit.

XEC ESCOLAR DE 100 EUROS

Preguntat pel xec escolar de 100 euros destinat a famílies amb alumnes que aquest curs facin entre primer i sisè de primària als centres públics o concertats de Catalunya, Aragonès ha assegurat que la "valoració és molt positiva" per ajudar les famílies amb les despeses que implica la tornada a l'escola.

Ha assegurat que la voluntat és que aquesta iniciativa pugui continuar i consolidar-se, i preguntat per si es posarà sobre la taula ampliar-lo als alumnes d'ESO el curs vinent, el president ha respost que, "com tot, està condicionat a les possibilitats pressupostàries que es pugui ampliar, canviar la composició o introduir novetats".

Aragonès ha posat en valor l'escola on ha inaugurat el nou curs escolar, l'Escola Mercè Rodoreda del districte de Nou Barris, on ha remarcat que té un horari de 8 a 20 hores i no només l'estrictament lectiu, la qual cosa la converteix en un referent d'obertura al barri".