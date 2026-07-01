Aragonès assegura que no comparteix el projecte de Rufián

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha assegurat que no comparteix el projecte de crear un front ampli a l'esquerra del PSOE com defensa el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián: "Nosaltres no som l'esquerra del PSOE, som l'esquerra de Catalunya", ha afirmat.
En una entrevista aquest dimecres a la Ser Catalunya recollida per Europa Press, l'expresident ha assegurat que el seu partit "va molt més enllà d'un espai polític a l'esquerra d'un altre partit".
Aragonès considera que hi ha gent d'ERC que sí se sent a l'esquerra del PSOE, però també hi ha persones que estan "a favor d'ERC perquè és independentista, i sinó potser votarien el PSC".
Ha apostat per un partit ampli, que abasti des del centre fins a l'esquerra, i ha sostingut que el problema a l'esquerra del PSOE no es pot "solucionar des d'ERC".
L'expresident ha reclamat que ERC pugui conservar la "capacitat d'articular majories amb totes les forces polítiques", entre les quals ha esmentat Junts, el PSC, els Comuns i la CUP.
LA RELACIÓ AMB JUNTS
Quant a la relació amb els de Carles Puigdemont, ha desitjat que hi hagi més punts de trobada, però no ho veu "gaire viable en el curt termini per les circumstàncies que aquest espai polític està tenint, per la por que poden tenir de la competència amb Aliança Catalana".
Ha assenyalat que "tothom" té part de culpa de l'estat de les relacions entre ERC i Junts, i ha recordat el moment en què Junts va sortir del govern de coalició que ell presidia, després d'afegir que ara es plantejaria fer coses d'una manera diferent.
"Crec que intentaria enfortir més el govern i no deixar que les dinàmiques externes del govern ens afectessin. Crec que ho vam fer bastant, però és evident que no n'hi va haver prou", ha sostingut.
EL PP I L'AMNISTIA
Preguntat per com valora les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en què assegurava que cal girar full del procés independentista català, Aragonès ha respost que aleshores el PP "hauria de donar suport a l'amnistia".
"Ells volen que qualsevol altre els faci la feina. El més interessat en que s'apliqui l'amnistia és Feijóo", ha subratllat Aragonès, que ha cridat Junts a reflexionar sobre si està disposat a arribar a acords amb una formació que vol el seu líder empresonat.
L'expresident català considera que Junts "té clar que no" faran costat al PP, ja que sinó haurien donat suport a la moció de censura que proposa Feijóo, ha argumentat.
A més a més, l'expresident ha assegurat que no té res a dir sobre que el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Aragonès, sigui el seu cosí: "Cadascú pren les seves decisions i cadascú té la seva ideologia. Per tant, no hi tinc res a dir".
RELACIÓ AMB JUNQUERAS
Sobre la seva relació amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, després del tens congrés dels republicans que va revalidar el seu mandat, Aragonès he explicat que sovint es troba amb ell en alguns actes institucionals i que està "a la disposició del partit".
Quant a les converses privades, ha detallat que tenen les mateixes que abans del congrés d'ERC: "És a dir, quan cal, quan es considera, doncs parlem, i quan es considera que ara no és el moment, doncs no".