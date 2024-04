Aragonès assegura que la llei del tercer sector social ha de ser una prioritat

"Cal un compromís col·lectiu en la lluita contra les desigualtats"

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC al 12M, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dijous que la llei del tercer sector social ha de ser una prioritat per al nou Govern per reconèixer el seu paper clau i "empoderar-lo".

Així s'ha expressat en el col·loqui 'Converses 12-M. Com construïm una Catalunya més social?' organitzat per la Taula del Tercer Sector, en el qual Aragonès ha reconegut que les entitats socials són "un actor determinant per construir una societat més justa", informa la Taula del Tercer Sector en una anotació a X recollida per Europa Press.

"És imprescindible posar al dia els serveis públics, reduir les llistes d'espera, millorar les prestacions per a la dependència i transformar digitalment l'administració", ha assenyalat Aragonès.

Així mateix, ha considerat que "cal un compromís col·lectiu en la lluita contra les desigualtats; reforçar l'estat del benestar i el conjunt dels serveis públics", a més de millorar el finançament de la Generalitat.

REDUIR LES DESIGUALTATS

"La fractura que posa en risc la cohesió social és la desigualtat econòmica", ha apuntat, i ha afirmat que la Catalunya dels 8 milions de persones incorpora, a parer seu, una mirada inclusiva i la reducció de les desigualtats com a prioritat.

Finalment, ha assegurat que una Catalunya més social ha de ser "més lliure, que tingui eines, recursos i capacitat de decisió per reconèixer i garantir drets i llibertats per a tothom".