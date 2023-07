Aragonès assegura que l'economia catalana "va bé" malgrat la incertesa i les dificultats

Critica la gestió dels Next Generation del Govern central

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que l'economia catalana "va bé" malgrat la incertesa i les dificultats actuals.

Ho ha dit aquest dimarts en la presentació de la 58a edició de la 'Memòria Econòmica de Catalunya', elaborada pel Consell de Cambres de Catalunya, en un acte en el qual també han participat el president del Consell de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega; la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca; el catedràtic d'Economia Oriol Amat, i la directora del document, Carme Poveda.

Aragonès ha defensat que el 2022 es va superar amb nota, segons ell, la qual cosa ha de "servir per tancar d'una vegada per sempre la carpeta del discurs que l'economia catalana està en decadència".

Ha recordat que Catalunya va tancar l'any amb un 14% de superàvit comercial, xifra que ha dit que la situaria, en cas de "ser independent, en els valors més alts en què es valora l'economia d'un país".

Ha lamentat que aquesta xifra "s'ha de posar al costat del 8% de dèficit fiscal que sembla que s'hagi convertit en una llei de la naturalesa", i que és una quantitat del producte interior brut (PIB) que, segons ell, no pot revertir en la millora de les condicions de vida dels catalans i en la capacitat de les empreses.

FONS NEXT GENERATION

Aragonès ha criticat la gestió dels fons Next Generation per part del Govern central: "No hi ha temps a perdre i empreses i administracions necessitem seguretat jurídica per aprofitar al màxim els fons europeus".

Ha assegurat que Catalunya està fent "els deures" i que lidera la posada a disposició dels recursos dels Next Generation per a les empreses.

Ha lamentat que, mentre en les convocatòries competitives les empreses catalanes aconsegueixen el 25% dels fons, en les assignacions directes, el percentatge baixa fins al 15%.