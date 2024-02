Aragonès assegura que el Govern mantindrà l'avançament del pròxim curs escolar

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que el Govern mantindrà l'avançament del pròxim curs escolar.

En la seva resposta al líder del PSC, Salvador Illa, en la sessió de control al Parlament, ha avançat que la Generalitat anunciarà la data exacta "en els pròxims dies".

Ha criticat que abans de l'avançament Catalunya era de les zones on es començava més tard el curs, fet que era "absolutament contraproduent per a l'educació dels nens, contraproduent per als resultats educatius i contraproduent per a la conciliació també necessària de les famílies".

Aragonès ha dit que l'executiu ha escoltat tots els agents implicats i que està treballant per trobar un consens entre ells.

El titular de la Generalitat ha reivindicat a Illa la necessitat de disposar dels pressupostos de la Generalitat del 2024, pels quals espera la "col·laboració" dels socialistes.