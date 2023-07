Aragonès assegura que estan "a punt" per signar el protocol de la B-40 amb el Govern central

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest divendres que el Govern està "a punt" per signar el protocol per construir el tram de la B-40 entre Sabadell i Terrassa (Barcelona).

Ho ha dit en una compareixença als jardins del Palau Robert després d'una reunió extraordinària del Govern per avaluar la feina feta en els darrers dos anys de legislatura i en la qual també han analitzat el "nou context polític" que poden obrir les eleccions del 23 de juliol.

Preguntat per si el Govern mantindrà el projecte de la B-40 sigui quin sigui el resultat de les generals, Aragonès ha dit que per a la Generalitat "l'important" són els 914 milions d'euros acordats amb el Govern central per millorar infraestructures.

"Ho tenim a punt per signar els compromisos en aquests àmbits, també els que es deriven de l'acord de pressupostos del Parlament. Un cop signats, totes les parts han de fer la seva feina", ha sostingut.

L'acord Generalitat-Govern central en infraestructures inclou 384 milions per millorar la C-32 a la comarca del Maresme; 250 per als accessos de l'AP-7 i l'AP-2; 260 milions per a l'N-260, la carretera de l'eix pirinenc, i 20 més per a intercanviadors que millorin les comunicacions via tren.