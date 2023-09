Aragonès assegura que encara no hi ha propostes d'amnistia "sobre la taula" en les negociacions

Insisteix que una amnistia no s'aplicarà ni a Borràs ni a Pujol: "No hi té res a veure"

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimarts que encara no hi ha propostes d'amnistia "sobre la taula" en les negociacions amb el PSOE i Sumar per investir el candidat socialista, Pedro Sánchez.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha assegurat que, tot i que hi pugui haver "comentaris", les negociacions formals amb intercanvis de documents encara no han començat.

En aquest sentit, ha explicat que ERC parteix de la iniciativa que fa un any i mig va registrar Amnistia i Llibertat al Congrés dels Diputats després de recollir més de 200.000 signatures: "Aquesta proposta és la que assumim i fem nostra".

Preguntat per si el PSOE i Sumar han acceptat negociar l'amnistia per a la investidura, Aragonès ha dit que "ells ja saben quines són" les condicions d'ERC: amnistia, avançar en l'autodeterminació i aconseguir millores en el benestar dels catalans.

"La interlocució entre equips funciona però en les últimes setmanes no hi ha hagut cap conversa amb Pedro Sánchez. Ell és qui ha de buscar els vots i ja pensarà com els obté", ha apuntat.

En canvi, amb la vicepresidenta del Govern central en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, sí que hi va parlar "fa unes setmanes", ha detallat el president.

ELS CASOS DE BORRÀS I PUJOL SÓN "COSES DIFERENTS"

Aragonès ha insistit que l'amnistia s'hauria d'aplicar als encausats per l'1-O i el 9-N, i no a altres causes sense relació malgrat que pugui existir "mania, obsessió o biaix" contra aquell condemnat per ser independentista.

"Les persones que es puguin beneficiar de l'amnistia seran perquè estan perseguides per alguna d'aquestes causes, no perquè tenen impunitat per fer el que vulguin", ha assenyalat.

En tot cas, ha rebutjat que s'apliqués a la presidenta de Junts, Laura Borràs, condemnada per prevaricació i malversació en la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), perquè "no pot cobrir casos de condemnes de corrupció que no hi tenen res a veure".

A parer seu, tant aquest cas com el de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol són "una cosa diferent", i barrejar-ho amb l'amnistia no fa cap favor a l'independentisme, ha dit.

Sobre el fet que el president en funcions del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va dir que és difícil estar d'acord amb una amnistia, Aragonès ha replicat que a ells també els resulta "difícil estar d'acord" amb aquest òrgan judicial.