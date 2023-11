Aragonès assegura que complirà l'acord del pressupost del 2023 i confia a aprovar el del 2024

Retreu al PSC que el Govern central ha fet "molts incompliments d'acords" amb la Generalitat



BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que el seu executiu complirà amb l'acord de pressupostos del 2023 que va signar amb el PSC, la qual cosa assegura que permetrà "afrontar el 2024 amb un pressupost aprovat al servei dels ciutadans de Catalunya".

Així s'ha pronunciat aquest dimecres durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament i en resposta al primer secretari del PSC, Salvador Illa, que ha avisat que els socialistes no negociaran uns nous comptes si no es compleix l'acord que va permetre aprovar els del 2023.

"Aquest Govern compleix els acords. Hi ha governs que també tenen moltes dificultats per complir els acords pressupostaris. De fet, hem vist molts incompliments d'acords als quals jo he arribat amb el Govern de l'Estat", ha retret Aragonès.

El president ha subratllat que el seu Govern ho "farà diferent" i complirà els acords, i ha assenyalat que encara tenen uns mesos per acabar amb el compliment complet dels comptes del 2023, ha dit textualment.

Illa li ha replicat que quan arribi el moment estudiaran els comptes del 2024, però ha insistit que primer s'haurà de fer un balanç de com han anat el 2023: "No farem passar el carro per davant del cavall. Primer, avaluació de l'acord del 2023, això és el cavall. I després, anàlisi del pressupost del 2024, això és el carro".

Aragonès ha afirmat que l'evolució dels comptes del 2023 és "positiva", i ha recordat que dilluns el Govern va aprovar el sostre de despesa pel 2024, que permetrà impulsar mesures i resoldre, segons ell, de forma significativa problemes en l'àmbit de salut, per la qual cosa els veu com una oportunitat.